Συνελήφθη την Παρασκευή 5/9, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Ιλίου, 40χρονος αλλοδαπός που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από οικίες στο Ίλιον.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για διακεκριμένες κλοπές κατ’εξακολούθηση, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 5-9-2025 αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, έσπευσαν άμεσα σε οικία στην περιοχή του Ιλίου όπου λάμβανε χώρα διάρρηξη.

Σε κοντινό σημείο εντόπισαν τον 40χρονο κατηγορούμενο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, επιμελώς κρυμμένο στο εσώρουχο.

Σημειώνεται ότι ο 40χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της εγκληματικής του δράσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 5 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

Επισημαίνεται ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.