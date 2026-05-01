Σε ένα ακόμη άσχημο «παιχνίδι της μοίρας» εμπλέχθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμπορίας ανταλλακτικών. ο λεγόμενος και «King of parts», που κάηκε την Πέμπτη 30/4 στο Ίλιον.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης και μέσα σε λίγη ώρα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επεκτεινόμενη και στους ορόφους της πολυκατοικίας. Οι φλόγες κατέστρεψαν το κατάστημα, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και διαμερίσματα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για διαδοχικές εκρήξεις και πυκνό, αποπνικτικό καπνό που σκέπασε την περιοχή.

Πίσω από την εικόνα της καταστροφής, ωστόσο, βρίσκεται μια ιστορία που θυμίζει περισσότερο αστυνομικό θρίλερ παρά καθημερινό ρεπορτάζ, με πρωταγωνιστή τον Ιδιοκτήτη της επιχείρησης Γιώργο Κυπαρίσση, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2021 είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021

Το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου του 2021 ο 40χρονος τότε, επιχειρηματίας επέστρεφε στην κατοικία του στο Πικέρμι.

Κοντά στο σπίτι του τρία άτομα τον απήγαγαν, όπου και τον κράτησαν όμηρο επί 65 ημέρες.

Οι απαγωγείς εμφανίστηκαν μπροστά του ως αστυνομικοί, του έβαλαν μια κουκούλα και τον μετέφεραν σε ένα μαύρο τζιπάκι, σαν αυτά που έχει η ΟΠΚΕ.

Κατά το διάστημα της ομηρίας του, οι απαγωγείς είχαν συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του και αρχικά είχαν ζητήσει λύτρα ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε ένα δωμάτιο, όπου επικοινωνούσε με τους απαγωγείς του μόνο για το φαγητό του.

«Το δωμάτιο ήταν κλειστό, είχα μια τηλεόραση μέσα και όταν ήθελα να φάω, φορούσα μια κουκούλα και τους χτυπούσα την πόρτα. Λογικά μέσα στο δωμάτιο θα πρέπει να υπήρχε κάμερα… έτσι κατάλαβα», είχε δηλώσει τότε.

Μερικές ημέρες αργότερα έριξαν τις απαιτήσεις τους με την οικογένεια του Γιώργου Κυπαρίσση να τους καταβάλλει το ποσό 800 χιλιάδων ευρώ. Όταν τα χρήματα αυτά τους καταβλήθηκαν οι δράστες άφησαν ελεύθερο τον επιχειρηματία στις 4 Μαρτίου του 2022

Χαρακτηριστικά μετά την απελευθέρωση του ο ίδιος είχε δηλώσει:

«Φοβήθηκα ότι δε θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Για μένα αυτά είναι τα πάντα».

Λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση του, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους απαγωγείς του, μία γυναίκα 39 ετών, και δύο άνδρες 34 και 41 ετών αντίστοιχα.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία ήταν ο (τότε) 34χρονος ο οποίος κατά την ανάκρισή του είχε πει ότι παρακολουθούσε τις αναρτήσεις του Γ. Κυπαρίσση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχημάτισε την εικόνα ότι είχε οικονομική άνεση.

Η αστυνομία μετά τη σύλληψή του, είχε εντοπίσει στο σπίτι του μέρος του ποσού των λίτρων και συγκεκριμένα 300 χιλιάδες ευρώ.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο ίδιος άνθρωπος βλέπει ξανά την επιχείρησή του να καταστρέφεται, αυτή τη φορά από φωτιά.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το παρελθόν της απαγωγής, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει κάτι συγκεκριμένο.