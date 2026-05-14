Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της 17χρονης, η οποία έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη με την φίλη της λόγω της πίεσης και του άγχους που τους είχαν προκαλέσει οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

Το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 20 διαφορετικών ειδικοτήτων γιατροί «παλεύουν» για να κρατήσουν την 17χρονη στη ζωή.

Στο ΚΑΤ οι θεράποντες γιατροί, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της ανήλικης αναγκάστηκαν να την υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση νευρολογικής φύσεως καθώς έχει υποστεί εγκεφαλικό οίδημα, ούσα πολυτραυματίας με πολλαπλά κατάγματα σε λεκάνη, στο θώρακα και σε όλο της το σώμα.

Το ιατρικό προσωπικό υπογραμμίζει πως προς το παρόν δεν αναμένεται η έκδοση επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του»

Τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έκανε λόγο για «οργή και απογοήτευση».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη:

«Συνειδητά διάλεξα να σιωπήσω τις πρωτες ώρες αλλά είδα δυστυχώς με οργή και απογοήτευση μια τραγωδία με θυματα παιδιά να γίνεται θέαμα χωρίς συναίσθηση ευθύνης.

Στεκόμαστε με βαθιά θλίψη απέναντι σε ένα γεγονός που μας συγκλονίζει ως γονείς, ως εκπαιδευτικούς, ως κοινωνία.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να σταθούμε με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα ίδια τα παιδιά, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους και στους ανθρώπους που βιώνουν αυτόν τον πόνο. Δεν είναι στιγμή για βιαστικά συμπεράσματα ή εύκολες αναλύσεις.

Είναι όμως μια ακόμη υπενθύμιση ότι πολλά παιδιά γύρω μας δίνουν καθημερινά σιωπηλές μάχες, που οι μεγάλοι δεν βλέπουμε πάντα εγκαίρως.

Γι’ αυτό χρειάζεται να είμαστε περισσότερο παρόντες. Να ακούμε ουσιαστικά. Να παρατηρούμε περισσότερο. Να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε κάθε παιδί να αισθάνεται ότι έχει χώρο να μιλήσει και ανθρώπους να το στηρίξουν.

Ως Υπουργείο Παιδείας, έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί τον σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών.

Παράλληλα, οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει αόρατο ή μόνο. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ανήκει μόνο στο σχολείο ή στην οικογένεια.

Είναι ευθύνη όλων μας. Της Πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας συνολικά.

Έχουμε όλοι χρέος – Πολιτεία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κοινωνία – να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα.

Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά και τον πόνο των οικογενειών τους, αλλά και τον αγώνα που δίνουν αυτή την περίοδο χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες.

Ας είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις μας. Πιο διαθέσιμοι να ακούσουμε. Πιο κοντά στα παιδιά μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του»

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι κρίσιμα για την 17χρονη που αντιμετώπισε με τον πιο σκληρό τρόπο το ψυχολογικό αδιέξοδο που ένιωθε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δύο κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πενταόροφης πολυκατοικίας και, αφού κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους, προχώρησαν στο απονενοημένο διάβημα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν δυνατό κρότο και κραυγές, ενώ ο αδελφός της μίας από τις δύο ήταν εκείνος που τις εντόπισε πρώτος στο έδαφος σε κατάσταση σοκ.

Η μία 17χρονη εξέπνευσε σχεδόν ακαριαία, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της «εξαιρετικά κρίσιμη», καθώς φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε όλο της το σώμα.

«Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα»

Το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο ανήλικες αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το ψυχολογικό αδιέξοδο και τη μάχη με την κατάθλιψη.

Οι δύο φίλες, φαίνεται πως είχαν προσχεδιάσει την πράξη τους, και χθες λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, ανέβηκαν και κλείδωσαν την πόρτα για να μην τις εμποδίσει κανείς, να προχωρήσουν στο σχέδιό τους για την βουτιά θανάτου.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα σακίδιο που περιείχε ένα ιδιόχειρο σημείωμα. Οι λέξεις της 17χρονης ήταν σοκαριστικές, καθώς περιγράφουν το σκοτάδι στο οποίο βρισκόταν τα τελευταία χρόνια: «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος», φέρεται να έγραψε η ανήλικη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.