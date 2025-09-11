Σοκ προκάλεσε στην Ηλιούπολη το περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από συμμορία ανηλίκων, οι οποίοι όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά και βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παρκάκι κοντά σε παιδική χαρά, όπου έξι νεαροί περικύκλωσαν το θύμα, το έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με γροθιές.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι ένας από τους δράστες κατέγραψε όλη τη σκηνή, προκειμένου να την επιδείξει αργότερα, επιδεικνύοντας τα «κατορθώματά» τους.

«Ήταν ένα μικρό παιδί, γύρω στα 13, και το χτύπησαν άσχημα.

Δεν ήταν από τη γειτονιά, ήταν από άλλη περιοχή», λέει κάτοικος της Ηλιούπολης, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας.

Η περιοχή της Ηλιούπολης έχει γεμίσει φόβο, καθώς οι επιθέσεις ανηλίκων γίνονται ολοένα και πιο συχνές, κυρίως τη νύχτα.

«Τον χτύπησαν πολύ άσχημα, και δεν ήταν ντόπιοι», αναφέρουν άλλοι κάτοικοι, επισημαίνοντας ότι το πάρκο έχει μετατραπεί σε εστία ανομίας.

Η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες και να τους συλλάβει, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Στους ανηλίκους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ληστεία, εξύβριση και σωματική βλάβη.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το πάρκο έχει γίνει εστία εκφοβισμού και βανδαλισμού, με ομάδες ανηλίκων να σπάνε αυτοκίνητα και να δημιουργούν αναταραχή στην περιοχή.