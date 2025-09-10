Επίθεση από ομάδα έξι ανηλίκων δέχθηκε ένας 17χρονος το βράδυ της Δευτέρας 8/9 στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, όπου του άρπαξαν τα πράγματα και τον χτύπησαν, ενώ κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους.

Ειδικότερα, ο 17χρονος περικυκλώθηκε από την παρέα των συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν.

Μέσα σε λίγα λεπτά τον γρονθοκόπησαν και τον έριξαν κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αφού τον χτύπησαν, του πήραν ό,τι είχε πάνω του. Την ίδια στιγμή, κάποιοι από αυτούς τραβούσαν βίντεο, όχι μόνο για να κρατήσουν «αναμνηστικό», αλλά για να ανεβάσουν το υλικό στο διαδίκτυο και να καυχηθούν για το κατόρθωμά τους.

Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία την Τρίτη 9/9) το βράδυ από το θύμα και τον πατέρα του.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους περισσότερους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, όπως προβλέπει ο νόμος για περιπτώσεις ανηλίκων που εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της ληστείας, της εξύβρισης, της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της απειλής.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα ανηλίκων.