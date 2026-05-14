Την τελευταία της πνοή άφησε το βράδυ της Πέμπτης, 14 Μαΐου, η 17χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, μετά την πτώση της στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η νεαρή είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) από την Τρίτη, 12 Μαΐου. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του νοσοκομείου ανέφερε ότι η κοπέλα έφυγε από τη ζωή στις 19:54 και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συγγενείς της άτυχης κοπέλας.

«Σήμερα 14/5/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/5/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΚΑΤ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ηλιούπολης, όταν δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα μιας εξαώροφης πολυκατοικίας.

Η μία από τις δύο νεαρές βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά την πτώση. Η δεύτερη 17χρονη τραυματίστηκε βαρύτατα και διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί διασωληνώθηκε αμέσως, καθώς έφερε πολλαπλά κατάγματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί επί δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα για να την κρατήσουν στη ζωή, η κοπέλα τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.