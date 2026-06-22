Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή (19/6), με δεκάδες κατοίκους να δίνουν δυναμικό «παρών» εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το μέλλον του πάρκου «Χαλικάκι», μιας έκτασης που για χρόνια αποτελούσε σημαντικό χώρο πρασίνου, αναψυχής και άθλησης για τους κατοίκους της πόλης.

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τους όρους υπό τους οποίους προωθήθηκε η παραχώρηση της έκτασης από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προς τον Δήμο, εκφράζοντας φόβους ότι οι όροι της παραχώρησης από την ΕΤΑΔ θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε βάθος χρόνου, σε αξιοποίηση με εμπορικά χαρακτηριστικά και απώλεια του δημόσιου και ελεύθερου χαρακτήρα του πάρκου.

Η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο υπήρξε ιδιαίτερα φορτισμένη, με κατοίκους να ζητούν πλήρη διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση.

Την Παρασκευή το πρωί, παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατέθεσαν αίτημα για τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείριση της συγκεκριμένης δημόσιας έκτασης.

Το κοινό αίτημα που υπογράφηκε από δεκατέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, τεσσάρων από τις πέντε δημοτικές παρατάξεις της Αντιπολίτευση, κατατέθηκε στην Πρόεδρο του ΔΣ κα Δήμητρα Κορμά, με το οποίο ζητήθηκε η έκτακτη σύγκληση του ΔΣ, με ένα και μοναδικό θέμα προς συζήτηση, με το οποίο ζητούταν: “Η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 93/-9-6-2026 (ΑΔΑ: ΡΚ4ΕΩΡΥ-ΜΔΟ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δυνάμει της οποία εγκρίθηκε η πρόταση παραχώρησης ανοικτού χώρου στην περιοχή Χαλικάκι από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ηλιούπολης έναντι καταβολής μισθώματος, λόγω, μεταξύ άλλων, νεότερων στοιχείων και σοβαρών διαδικαστικών παραβάσεων”.

Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τελικά να συγκαλέσει συνεδρίαση αργά το βράδυ της Παρασκευής, αποστέλλοντας – σύμφωνα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης – την πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε νέες αντιδράσεις, καθώς δημοτικές παρατάξεις και πολίτες υποστήριξαν ότι μια τόσο σημαντική συζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες που δυσχέραιναν την ουσιαστική ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και τη συμμετοχή των κατοίκων. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή υποστήριξε ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν εντός των προβλεπόμενων θεσμικών πλαισίων και ότι στόχος της ήταν η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της έκτασης. Τελικά, το Δημοτικό συμβούλιο καταψήφισε το αίτημα των πολιτών και της αντιπολίτευσης περί ανάκλησης της απόφασης.

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Κάτοικοι, σωματεία και τοπικοί φορείς, υποστηρίζουν ότι δεν είναι αποδεκτό η τοπική κοινωνία να επιβαρύνεται οικονομικά για τη χρήση ενός χώρου που θεωρείται δημόσιος, ενώ ζητούν η ανάπλαση να προχωρήσει με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα. Παράλληλα, επαναλαμβάνεται το αίτημα για συνολική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της πόλης, με μεταβίβαση στον Δήμο Ηλιούπολης και ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης, ώστε οι χώροι αυτοί να καλύψουν ανάγκες όπως σχολικές υποδομές (γενικής και ειδικής αγωγής), αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές δράσεις, στήριξη συλλόγων, χώροι αναψυχής και ευρύτερες κοινωνικές και προνοιακές δομές.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, πρώην δημοτικοί σύμβουλοι και πρόσωπα που είχαν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουν σε πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών κατά των σχεδιασμών που αφορούσαν το «Χαλικάκι», ενώ οι πολίτες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, υπερασπιζόμενοι την πόλη τους.

Σημειώνεται ότι η δημοτική αρχή Ηλιούπολης ανήκει στον χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ η αντιπολίτευση αποτελείται από παρατάξεις της ευρύτερης προοδευτικής και συντηρητικής αντιπολίτευσης, οι οποίες συγκλίνουν στην κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.