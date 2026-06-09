Αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν ένας οδηγός φορτηγού έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του.

Το βαρέως τύπου όχημα προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές και να αποκλειστεί το οδόστρωμα.

Στο σημείο οι Αρχές – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού και στον καθαρισμό του οδοστρώματος από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή

Λόγω της πρόσκρουσης και της επικίνδυνης θέσης στην οποία έχει ακινητοποιηθεί το φορτηγό, ο δρόμος έχει κλείσει ολοσχερώς. Στους γύρω οδικούς άξονες επικρατεί το αδιαχώρητο, με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή της Ηλιούπολης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους.