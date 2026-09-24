Το σοβαρό περιστατικό με τη 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία υπέστη ανακοπή και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μετά από ισχυρό κεραυνό που έπεσε σε ελάχιστη απόσταση από την ίδια και το σχολείο, φέρνει με δραματικό τρόπο στην επιφάνεια τα ζητήματα ασφάλειας των σχολικών υποδομών.

Η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι γονείς στους χώρους του συγκροτήματος αποκάλυψε μια εικόνα που προκαλεί έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, η εξωτερική αντικεραυνική προστασία του κτιρίου φέρει εκτεταμένες φθορές, ενώ η εσωτερική προστασία κρίνεται ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η πιθανότητα πτώσης ενός νέου κεραυνού σε ένα περιβάλλον όπου προαυλίζονται και εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί γεννά εύλογα ερωτήματα για το επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τη δημοτική αρχή

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, καθώς η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης είχε ενημερώσει εγκαίρως και επανειλημμένα τη δημοτική αρχή. Στις 22 Σεπτεμβρίου απεστάλη κατεπείγον αίτημα για άμεσο τεχνικό έλεγχο και αποκατάσταση των γειώσεων και των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογες επίσημες παρεμβάσεις στις 5 Νοεμβρίου 2025, καθώς και στις 19 Μαρτίου και 24 Απριλίου 2026.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση καταλογίζει στη Δημοτική Αρχή πλήρη ανακολουθία απέναντι στις δεσμεύσεις της, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό που ακολούθησε ακόμη και το μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο του Απριλίου για την κατάσταση των σχολείων. Οι εκπρόσωποι των γονέων τονίζουν ότι η κατάσταση έχει καταντήσει πλέον παρωδία, σημειώνοντας πως τα εύκολα λόγια και οι εκ των υστέρων συμπαραστάσεις δεν επαρκούν όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των παιδιών.

«Δεν μπορεί να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό»

Η σχολική κοινότητα αξιώνει πλέον από τον Δήμο την άμεση έναρξη τεχνικών ελέγχων και εργασιών αποκατάστασης, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και με πλήρη διαφάνεια. Το αίτημα των γονέων είναι σαφές: μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι δεν μπορούν να παραμένουν εκτεθειμένοι, περιμένοντας το επόμενο ατύχημα για να ληφθούν τα αυτονόητα μέτρα προστασίας.