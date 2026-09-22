Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην Ηλιούπολη, όταν καθηγήτρια κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στον δρόμο, λίγο μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που σημειώθηκε στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα δεν φαίνεται να χτυπήθηκε από τον κεραυνό. Ο εκκωφαντικός ήχος, ωστόσο, φέρεται να την τρόμαξε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να υποστεί ανακοπή.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ στην άτυχη γυναίκα.

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.