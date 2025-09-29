Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, κατηγορούμενος για ληστεία και εκβίαση. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 23χρονος, μαζί με δύο συνεργούς του, συναντήθηκαν με τον 21χρονο, στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, τον απείλησαν με μαχαίρια και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, προτού διαφύγουν.

Ωστόσο, η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί. Από την επόμενη κιόλας ημέρα, οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με το θύμα, απειλώντας το με νέα επίθεση, προκειμένου να του αποσπάσουν επιπλέον χρήματα.

Έπειτα από καταγγελία του 21χρονου, οι Αστυνομικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 23χρονου νεαρού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των συνεργών του.