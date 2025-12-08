Ένα απίστευτο περιστατικό που δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών στα Σχολεία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε Δημοτικό Σχολείο στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, δυο παιδιά 9 ετών, μαθητές, ενώ βρίσκονταν σε διάλειμμα εντός του Σχολείου, εξαφανίστηκαν.

Έπειτα από λίγο σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα Αστυνομικές Δυνάμεις, προκειμένου να αναζητήσουν τα παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη στις 14.00 το μεσημέρι. Τελικά, έπειτα από κάποιες ώρες αναζήτησης, τα παιδιά βρέθηκαν να παίζουν σε μια παιδική χαρά περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το Σχολείο.

Οι γονείς των παιδιών υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά και κατά του Σχολείου αλλά και κατά των δασκάλων στο ΑΤ Ζωγράφου.

H υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.