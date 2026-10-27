Σε εφιάλτη διαρκείας έχουν εξελιχθεί οι συνεχείς επιδρομές κακοποιών για τους ενοίκους πολυκατοικίας στα Κάτω Ιλίσια, σε κοντινή απόσταση από το Χίλτον, καθώς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 σημειώθηκε το τρίτο περιστατικό κλοπής μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Στο πιο πρόσφατο συμβάν, άγνωστος άνδρας εισέβαλε ανενόχλητος με εργαλεία και καπνίζοντας, ξηλώνοντας όλα τα μπρούντζινα φωτιστικά οροφής και τις απλίκες από τους τοίχους της κεντρικής εισόδου.

Το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε δύο διαδοχικές διαρρήξεις διαμερισμάτων, μεταξύ των οποίων η κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας με το πρόσχημα «τεχνικού της ΔΕΗ», προκαλώντας την οργή των κατοίκων για ελλιπή αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας.

Η εισβολή μετά τα μεσάνυχτα και το βίντεο – ντοκουμέντο

Το πιο πρόσφατο χτύπημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τις περιγραφές των ενοίκων και το αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του κτηρίου, ένας άνδρας εισήλθε από την κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας και κινούμενος με απόλυτη άνεση στον χώρο της εισόδου, με ένα τσιγάρο στο στόμα:

Αφαίρεσε τα μπρούντζινα φωτιστικά οροφής.

Ξήλωσε όλες τις μπρούντζινες απλίκες από τους τοίχους.

Αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους κατοίκους.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η διαχείριση της πολυκατοικίας ανάρτησε επίσημη ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων, ενημερώνοντας ότι το μεσημέρι της Κυριακής υποβλήθηκε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα στην Πλατεία Συντάγματος, όπου παραδόθηκε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο με το καταγεγραμμένο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Το ιστορικό: Η απάτη της «ΔΕΗ» και η δεύτερη διάρρηξη

Η αφαίρεση των φωτιστικών αποτελεί το αποκορύφωμα μιας αλληλουχίας κρουσμάτων στην ίδια πολυκατοικία μέσα σε λιγότερο από ενενήντα ημέρες.

Το πρώτο περιστατικό αφορούσε μια καλοστημένη απάτη εις βάρος γυναίκας που διαμένει στο κτήριο:

Άγνωστοι χτύπησαν το κουδούνι του διαμερίσματός της παριστάνοντας τεχνικούς της ΔΕΗ και επικαλέστηκαν σοβαρή «διαρροή ρεύματος».

Υποστηρίζοντας ότι διέτρεχε κίνδυνο, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρυσά και ασημένια κοσμήματά της, να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει σε εμφανές σημείο.

Αφού την έπεισαν να τους ανοίξει την πόρτα για δήθεν έλεγχο, της υπέδειξαν να απομακρυνθεί σε άλλο δωμάτιο για την ασφάλειά της.

Όταν η γυναίκα εξήλθε από το δωμάτιο, διαπίστωσε ότι εκτός από τα κοσμήματα μεγάλης αξίας, οι δράστες είχαν αφαιρέσει και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, σημειώθηκε νέα εισβολή στην πολυκατοικία. Άγνωστοι παραβίασαν το διαμέρισμα άνδρα ενοίκου, αφαιρώντας χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Καταγγελίες για ελλιπή αστυνόμευση και μέτρα θωράκισης

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι κάτοικοι της ευρύτερης γειτονιάς κοντά στο Χίλτον εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και την οργή τους. Παρότι σε όλες τις περιπτώσεις εκλήθη κατευθείαν η Άμεση Δράση και τα συμβάντα καταγράφηκαν επισήμως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σύλληψη ή εντοπισμός των κλοπιμαίων.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ανεπαρκή αστυνομική ανταπόκριση και ελλιπή μέτρα επιτήρησης σε μια παραδοσιακά ήσυχη και καλή συνοικία του κέντρου της Αθήνας, δηλώνοντας αβοήθητοι για το πώς μπορούν να διασφαλίσουν την περιουσία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Από την πλευρά της, η διαχείριση ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών στην είσοδο, ενώ δρομολογεί ενέργειες ενίσχυσης της ασφάλειας, όπως την αλλαγή της κεντρικής κλειδαριάς ή την πλήρη αντικατάσταση της πόρτας με θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας νέου τύπου με πολλαπλά κλειδώματα.