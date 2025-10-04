Για τρίτη φορά τους τελευταίους 4 μήνες το κολυμβητήριο του δήμου Ζωγράφου είναι κλειστό λόγω βλάβης.

Όπως καταγγέλλουν στη «Ζούγκλα» αθλούμενοι του δήμου, παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι το κολυμβητήριο δεν λειτουργούσε για δύο μήνες για την αποκατάσταση βλάβης στα φίλτρα, μετά από δέκα μέρες λειτουργίας κλείνει ξανά με βλάβη στον καυστήρα.

Ολόκληρη η καταγγελία:

«Είμαστε σε ένα δήμο, με περιορισμένους χώρους άθλησης για τα παιδιά μας αλλά και για μας τους δημότες.

Για πολλούς από εμάς αποτελεί τον μοναδικό χώρο άθλησης, ενώ χρησιμοποιείται και από δημότες με προβλήματα υγείας.

Πρόσφατα έγινε γνωστό, ότι κατόπιν επίσημου έγγραφου της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, απαιτείται η έκδοση επιπρόσθετης άδειας λειτουργίας της πισίνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Το παραπάνω σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες κανείς δεν μας εγγυάται πότε και αν θα ανοίξει, κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν θα ξανακλείσει για άλλη βλάβη τις επόμενες μέρες. Ως γονείς αθλητών στα σωματεία που φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο, μπορεί να χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους δήμους για να κάνουν προπονήσεις τα παιδιά μας όπως έγινε τις προηγούμενες φορές που έκλεισε.

Οι γονείς των αθλητών και οι αθλούμενοι του Ιλίσιου κολυμβητήριου μαζεύουμε υπογραφές και ζητάμε από τη διοίκηση του δήμου :

Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας.

Να προχωρήσει άμεσα στην συντήρηση των εγκαταστάσεων, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και χωρίς κινδύνους για εμάς και τα παιδιά μας.

Να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το κράτος και τη περιφέρεια ώστε να προχωρήσει σε ανακαίνιση του κολυμβητηρίου για έχει ο δήμος τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που μας αξίζουν το 2025.

Μετά τις νέες εξελίξεις, με την επ’ αόριστο αναστολή λειτουργίας του κολυμβητηρίου, καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 06/10/2025 και ώρα 20:00 !!! Επιτροπή Γονέων Αθλητών και Αθλούμενοι στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο.»