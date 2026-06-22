Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας σήμερα το πρωί 22 Ιουνίου, μετά από πτώση του αυτοκινήτου του σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η σορός του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η τροχαία και οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.