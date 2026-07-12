Η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών έβαλε τέλος στη δράση ενός 39χρονου άνδρα, ο οποίος είχε μετατρέψει ακίνητα της Ημαθίας σε αποθήκες απαγορευμένων ουσιών. Η σύλληψη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, ήρθε ως αποτέλεσμα συστηματικής συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης των κινήσεων του υπόπτου.

Το πρώτο «μπλόκο» και τα 100 χάπια Ecstasy

Η αντίστροφη μέτρηση για τον διακινητή ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έστησαν μπλόκο και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Στη σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ναρκωτικά δισκία ecstasy (έκσταση), μια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 581 γραμμαρίων καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσε για τον συντονισμό των ραντεβού και των αγοραπωλησιών.

Έφοδος στην κρυφή αποθήκη του διακινητή

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δεύτερο οίκημα σε περιοχή της Ημαθίας, το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, τη λεγόμενη «καβάτζα».

Κατά την έφοδο των Αρχών στο συγκεκριμένο κρησφύγετο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμη μία μεγάλη συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 360 γραμμαρίων.

Τα ευρήματα στο σπίτι του και η παραπομπή στον Εισαγγελέα

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με έρευνα στην κύρια κατοικία του συλληφθέντα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν επιπλέον μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 4 γραμμαρίων, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.