Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ημαθία ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:50 το πρωί στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 22χρονος έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Στο Ι.Χ του 22χρονου, συνεπιβάτης ήταν ένας φίλος του ενώ στο άλλο όχημα επέβαιναν άλλα τρία άτομα.

Όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε ο 20χρονος φίλος του που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ για μεταφέρει τους 4 τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από τα συντρίμμια τον νεκρό 22χρονο.

