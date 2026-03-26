Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και μια 36χρονη το απόγευμα της Τρίτης στην Ημαθία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, για τηλεφωνική απάτη που έγινε, σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας.

Συγκεκριμένα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της χρειάζεται άμεσα χρήματα, καθώς έχει δήθεν τραυματιστεί και πρέπει να χειρουργηθεί. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, μία χρυσή λίρα και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Ο συνεργός των συλληφθέντων τηλεφώνησε και σε μια ακόμη ηλικιωμένη στην Ημαθία, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται τη βοήθεια της προκειμένου δήθεν να συλληφθούν άτομα που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν. Με τη μέθοδο αυτή, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό 2.050 ευρώ, δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

