Τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οι πολίτες, καθώς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου.

Με την «Ατζέντα 2030» να περνά σταδιακά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, η ηγεσία του υπουργείου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση, την αμυντική καινοτομία και την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, και αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει εκθέσεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων, επισκέψεις μαθητών και δράσεις αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη.

Έκθεση σύγχρονων οπλικών συστημάτων στο Στρατόπεδο «Παπάγου»

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «Παπάγου», όπου έχει οργανωθεί στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και τεχνολογικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα αντιμετώπισης drones, κατευθυνόμενα όπλα, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και σύγχρονες πλατφόρμες στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στα συστήματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται:

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: V-BAT, SPERWER, S-100, ΑΡΧΥΤΑΣ και A-900.

V-BAT, SPERWER, S-100, ΑΡΧΥΤΑΣ και A-900. Συστήματα αντιμετώπισης drones: «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ».

«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ». Μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας: «ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ».

«ΚΑΝΑΡΗΣ», «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ». Πυραυλικά και οπλικά συστήματα: SCALP, METEOR, RAMPAGE, AMRAAM, HARM, SPICE 1000, EXOCET και SPIKE NLOS.

SCALP, METEOR, RAMPAGE, AMRAAM, HARM, SPICE 1000, EXOCET και SPIKE NLOS. Μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα: AGEMA και ANTEOS.

AGEMA και ANTEOS. Εξειδικευμένος εξοπλισμός: Το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, οι υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, η τορπίλη SEAHAKE και κινητή μονάδα παραγωγής drones.

Στην έκθεση θα βρίσκονται επίσης ο Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», τα συστήματα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», στρατιωτικά οχήματα και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Η παρουσίαση αποσκοπεί στην ανάδειξη τόσο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των προοπτικών ανάπτυξης εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών.

Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πρόγραμμα μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υλοποιείται μέσα από την «Ατζέντα 2030».

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη νέα Δομή Δυνάμεων, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, της επιστημονικής κοινότητας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο έχει αναλάβει την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών λύσεων για την άμυνα.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής προστασίας της χώρας απέναντι σε διαφορετικές κατηγορίες απειλών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο αμυντικής λειτουργίας, με μεγαλύτερη αξιοποίηση μη επανδρωμένων συστημάτων, ψηφιακών εφαρμογών και εγχώριας τεχνογνωσίας.

Μαθητές στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Η ξενάγηση στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης»

Ξεχωριστό μέρος των φετινών εκδηλώσεων αποτελεί η επίσκεψη μαθητών ηλικίας 10 έως 12 ετών στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά και αποσκοπεί στη γνωριμία των παιδιών με την ιστορία, την αποστολή και τις σύγχρονες δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τους μαθητές θα υποδεχθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ξενάγηση στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», από τον δημιουργό της, γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

Το έργο είναι αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη και την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι μαθητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του υπουργείου και τις παρεμβάσεις ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο, όπου προβλέπεται η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.

Το Σάββατο ανοίγουν οι πύλες για όλους τους πολίτες

Αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 10:00 έως τις 17:00.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στον χώρο της έκθεσης και να γνωρίσουν τον εξοπλισμό και τις τεχνολογικές εφαρμογές που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.

Στο εορταστικό πρόγραμμα θα συμμετάσχει και η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας μουσικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένας εορτασμός που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον

Η φετινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρεί να συνδυάσει την απόδοση τιμής σε όσους υπηρέτησαν τη χώρα με την παρουσίαση των αλλαγών που προωθούνται στον τομέα της άμυνας.

Από τη μία πλευρά, η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» και οι καθιερωμένες τελετές αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Από την άλλη, η παρουσίαση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής αποτυπώνουν τις προτεραιότητες της «Ατζέντας 2030».

Με το άνοιγμα των εγκαταστάσεών του στους πολίτες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκει να παρουσιάσει έναν οργανισμό που βρίσκεται σε διαδικασία εκσυγχρονισμού, δίνοντας παράλληλα στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τις τεχνολογίες που εντάσσονται στον νέο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.