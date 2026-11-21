Η συμβολή των στελεχών στην ανάπτυξη νέων ιδεών και τεχνολογιών βρέθηκε στο επίκεντρο της φετινής επετειακής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (ΙΠΤ) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ», συγκεντρώνοντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας με την παρουσία του τη σημασία της ημέρας για το στράτευμα. Από τη στρατιωτική ηγεσία, κεντρικό ρόλο στη διαδικασία είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και προχώρησε στην απονομή των τιμητικών διακρίσεων.

Επιβράβευση της καινοτομίας στα Επιτελεία

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης βράβευσε στελέχη που υπηρετούν τόσο στο ΓΕΕΘΑ όσο και στα τρία Γενικά Επιτελεία. Η τιμητική αυτή αναγνώριση αφορούσε αποκλειστικά όσους ξεχώρισαν με το έργο τους και κατέθεσαν ουσιαστικές προτάσεις στον τομέα της καινοτομίας, ενισχύοντας έμπρακτα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, βραβεύθηκαν ο Αντισμήναρχος (ΕΑ) Βασίλειος Φυτιλής του ΓΕΕΘΑ, ο Λοχαγός (Γ) Ζαχαρίας Δριμισκιανάκης και ο Λοχαγός (ΠΛΗ) Αθανάσιος Κόγιας του ΓΕΣ, ο Υποπλοίαρχος (ΤΥ) Βασίλειος Λινάρδος ΠΝ του ΓΕΝ και ο Υποσμηναγός (ΤΜΑ) Γεώργιος Μπάκος του ΓΕΑ.

Οι βραβεύσεις ανέδειξαν πρωτοβουλίες και ιδέες που συμβάλλουν στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη βελτίωση διαδικασιών και δυνατοτήτων και, ευρύτερα, στην προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ βράβευσε επίσης τους Αρχηγούς των Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών και συγκεκριμένα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Η βράβευση των στελεχών και των Αρχηγών των Στρατιωτικών Σχολών αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στους ανθρώπους τους, στην αριστεία, στην καινοτόμο σκέψη και στη διαρκή εξέλιξη, ως βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.