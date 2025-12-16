Πανικό προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης άνδρας που κυκλοφορούσε ημίγυμνος στα Δειλινά Ηρακλείου.

Ο 35χρονος αλλοδαπός βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ όταν μπήκε σε σούπερ μάρκετ και έσπειρε τον τρόμο.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο είναι σοκαριστικές σοκάρουν: «Έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες. Πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη».

Λίγο αργότερα, βγήκε από το σούπερ μάρκετ και άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.

Αμέσως, ο υπεύθυνος του καταστήματος κλείδωσε την πόρτα για να μην μπορέσει να ξαναμπεί ο 35χρονος μέσα. Εκείνος όμως έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.

Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Εκεί εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

