Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Ινδονησία εντόπισαν σήμερα, Κυριακή (18/1), το άψυχο σώμα ενός επιβάτη του μικρού αεροσκάφους που συνετρίβη το Σάββατο (17/1), στην ανατολική χώρα, με συνολικά 10 επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Το αεροσκάφος τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport (IAT), είχε απογειωθεί από τη Γιογκιακάρτα με προορισμό το Μακάσαρ, όταν χάθηκε η επικοινωνία του με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας γύρω στις 13:30 τοπική ώρα, (07:30 ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

Εντοπισμός συντριμμιών και πτώματος

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης του Μακάσαρ, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, οι διασώστες εντόπισαν την άτρακτο, το οπίσθιο τμήμα του αεροσκάφους καθώς και φινιστρίνια.

The wreckage of ATR-500 (PK-THT), chartered by the Indonesian Marine Affairs and Fisheries Ministry, which went missing yesterday has been found at Mount Bulusaraung in South Sulawesi (see quoted video) Military aircraft (H225M + B737 Surveillance) and personnel have been… https://t.co/WbG6SOKpfO pic.twitter.com/XptMVSlKrb — JATOSINT (@Jatosint) January 18, 2026

«Βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός άνδρα σε βάθος περίπου 200 μέτρων, μέσα σε χαράδρα κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο αξιωματούχος των τοπικών Υπηρεσιών Διάσωσης Αντί Σουλτάν επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του πτώματος, διευκρινίζοντας ότι η ανάσυρσή του θα πραγματοποιηθεί αύριο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Δύσβατη περιοχή και κακές καιρικές συνθήκες

«Τα πληρώματα των ελικοπτέρων μας εντόπισαν συντρίμμια παραθύρων στις 07:46 π.μ., ενώ λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκαν μεγάλα τμήματα του αεροσκάφους, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στην άτρακτο», ανέφερε ο Σουλτάν, προσθέτοντας ότι η ουρά του αεροσκάφους, εντοπίστηκε στο κάτω μέρος της πλαγιάς του βουνού.

Στο σημείο έχουν βρεθεί επίσης ο κινητήρας του αεροσκάφους και καθίσματα επιβατών. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περισσότερα από 1.000 άτομα, ωστόσο το έργο τους δυσχεραίνουν το ανώμαλο έδαφος, η ομίχλη και οι κακές καιρικές συνθήκες, όπως ανέφερε ο στρατιωτικός αξιωματικός Μπανγκούν Ναουόκο.

Οι επιβαίνοντες και τα αίτια της συντριβής

Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρεις υπάλληλοι του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, οι οποίοι πραγματοποιούσαν αποστολή εναέριας εποπτείας, καθώς και επτά μέλη πληρώματος. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι τα μέλη του πληρώματος ήταν οκτώ, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε από τις Αρχές. Ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών της Ινδονησίας (KNKT), Σοερτζάντο Τζαχτζόνο, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροσκάφος συνετρίβη στην πλαγιά βουνού.

Aircraft manufacturer ATR released an official press release confirming a fatal crash of an ATR 42-500 surveillance aircraft operated by Indonesia Air Transport on January 17, en route from Yogyakarta to Makassar, with the manufacturer expressing condolences and committing… pic.twitter.com/jLh5b6yfz4 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) January 18, 2026



«Πρόκειται για περίπτωση ελεγχόμενης πτήσης σε έδαφος. Ο πιλότος είχε τον έλεγχο του αεροσκάφους, και η συντριβή δεν ήταν σκόπιμη», ανέφερε στα τοπικά μέσα, διευκρινίζοντας ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Indonesia Air Transport ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε παρουσιάσει τεχνικά ζητήματα, ωστόσο είχε κριθεί αξιόπλοο πριν από την πτήση προς Μακάσαρ.

Το ATR 42-500, γαλλοϊταλικής κατασκευής, χρησιμοποιείται κυρίως για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει χωρητικότητα 42 έως 50 επιβατών.