Περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν φέτος τα νοικοκυριά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς το κόστος του εκτιμάται στα 220,75 ευρώ, από 186,85 ευρώ το 2025. Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, η διαφορά φτάνει τα 33,90 ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 18%.

Η εκτίμηση αφορά τραπέζι για τέσσερα έως έξι άτομα, καλύπτοντας το μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Στο ποσό δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια, κεριά και άλλα είδη, τις οποίες η Ομοσπονδία υπολογίζει σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Με αυτές τις προσθήκες, ο συνολικός λογαριασμός προσεγγίζει τα 230,75 ευρώ.

«Πέταξε» πάνω από τα 16 ευρώ το κιλό η γαλοπούλα

Τα κρέατα αποτελούν σημαντικό μέρος της δαπάνης: η γαλοπούλα, τα αρνίσια παϊδάκια και τα λουκάνικα κοστίζουν συνολικά 84 ευρώ. Άλλα 22 ευρώ υπολογίζονται για τη γέμιση της γαλοπούλας, ενώ τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και τα υπόλοιπα γλυκά φτάνουν συνολικά τα 46 ευρώ.

Η αναλυτική εκτίμηση του ΙΝΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.

Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.

Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.

Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.

Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.

Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.

Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.

Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.

Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ.

Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.

Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.

Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Αύξηση σχεδόν 65 ευρώ μέσα σε δύο χρόνια

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Ομοσπονδίας, το κόστος ήταν 156,02 ευρώ το 2024, ανέβηκε στα 186,85 ευρώ το 2025 και εκτιμάται στα 220,75 ευρώ για το 2026.

Η συνολική επιβάρυνση σε σχέση με το 2024 φτάνει έτσι τα 64,73 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 41,5% μέσα σε δύο χρόνια.