Η Ιωάννα Γάκα είναι η γιατρός που προφυλακίστηκε μετά από μαραθώνια απολογία 8,5 ωρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο ιατρείο, που διατηρεί στο Κολωνάκι με τον σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο -επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος- την περασμένη Τετάρτη ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών, υπό συνθήκες που προσδιόρισαν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως. Κατηγορία δηλαδή, που επισύρει μέχρι και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η γιατρός, που άλλοτε δηλώνει γυναικολόγος ή διατροφολόγος και άλλοτε κάνει διαλέξεις για την αμφισβητούμενη από την επίσημη επιστημονική κοινότητα «κβαντική ιατρική» διαθέτει περγαμηνές από πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, που δίνει πτυχία με ψηφιακή εκπαίδευση.

Στο ιατρείο της, που μαζί με τον σύζυγό της το αποκαλούσαν Κλινική «Stem-cell» (βλαστοκυττάρων), «πουλούσαν» προσδοκίες για αναγέννηση του οργανισμού, αντιγήρανση ή ακόμη καλύτερα αναστροφή της πραγματικής ηλικίας με κοστοβόρες θεραπείες, που πλαισίωναν με ένα δυσνόητο και θολό αφήγημα που ακροβατεί στα όρια του κομπογιαννιτισμού.

Η ίδια σε διάλεξη της, που αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα» μιλάει ως «γκουρού» της … κβαντικής (και καλά) ιατρικής για τις θαυματουργές μεθόδους της. Ισχυρίζεται μάλιστα, ότι τα πρωτοποριακά μηχανήματα που είχε στο ιατρείο της (τα εισήγαγε ο σύζυγός της και τα διαχειριζόταν η εταιρεία της κόρης της) είχαν δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής των λειτουργιών κάθε ανθρώπινου οργανισμού σε «πέντε αόρατα επίπεδα».

Το αφήγημα και η ορολογία που χρησιμοποιείται θυμίζουν κάτι από «μάγισσες και χαρτορίχτρες» που λένε τις γραμμές στο χέρι, με την διαφορά πως έχει εμπλουτιστεί με αμφιλεγόμενους (δήθεν) επιστημονικούς όρους. Κάπου εκεί, μαζί με τους «νευροδιαβιβαστές» και τις «συνάψεις του εγκεφάλου» η γιατρός άνευ ειδικότητας, μπλέκει στη διάλεξή της την «Ιερή Γεωμετρία» του Σωκράτη (μάλλον για να προσδώσει «ψαγμένο βάθος» στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς).

Μπλέκει ακόμη τα τσάκρα και τους μεσημβρινούς (για να υπάρχει αφήγημα και από φιλοσοφία, γιόγκα και ενεργειακή ρεφλεξολογία).

Και ενώ όλα αυτά θα έμοιαζαν απλώς … εύπεπτη τροφή για αφελείς, το πράγμα γίνεται πιο σύνθετο, όταν η γιατρός φτάνει να μιλάει για μία «ανατομία συναισθημάτων» που αποκαλύπτει την προδιάθεση για καρκίνο.

Ισχυρίζεται δηλαδή, ότι τα μηχανήματά της, δείχνουν με μία εξέταση τα αρνητικά συναισθήματα ενός ανθρώπου και την οδηγούν στο συμπέρασμα για το αν κινδυνεύει από καρκίνο ή όχι. Και αυτή ακριβώς είναι η θεμελιώδης αρχή, που χρησιμοποιούσε για να πείθει τους ασθενείς που έφταναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι ότι χρειάζονται επειγόντως θεραπείες, που περιείχαν «ειδικά συμπληρώματα διατροφής» ή σκευάσματα. Μάλιστα, αποδείχτηκε πως τα συνταγογραφούσε από συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι, που φέρεται να εμπλέκεται με το γνωστό κύκλωμα των φαρμακοποιών, που έφτιαχνε αναβολικά.

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Έτσι, η γιατρός Ιωάννα Γάκα, που ξεκίνησε από τη Βαρδαλή Δομοκού, βρέθηκε να κατοικεί στο «μέγαρο» του Ψυχικού, που πίσω από τους πολυτελείς φράκτες του εκτείνεται σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Συναναστρεφόταν την οικονομική και κοινωνική ελίτ, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της αναζητούσαν πελάτες με γερό πορτοφόλι. Οι ασθενείς της κατέθεταν περιουσίες για να τους κάνει «διάγραμμα συναισθημάτων» και να θεραπεύσει με την … κβαντική της ιατρική και τα σκευάσματά της «πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»(κατά τας γραφάς).

Ακούστε μέρος από διάλεξή της που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» για τα «πέντε αόρατα επίπεδα» που καταγράφουν την εικόνα του ασθενούς και το «διάγραμμα των συναισθημάτων» που δήθεν οδηγεί σε διάγνωση για καρκίνο.