Με μία χαρακτηριστική ανακοίνωση, ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση της Ιωάννας Γάκα. Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως διέκοψε τη συνεργασία του με την προφυλακισμένη γιατρό, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Η ανακοίνωση του Πέτρου Πανταζή

Ακολουθεί η ανακοίνωση του νέου συνηγόρου της Ιωάννας Γάκα, Πέτρου Πανταζή («ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»):

«Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρίας Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα, μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ»

Η ανακοίνωση του Νίκου Αλεξανδρή

Νωρίτερα, με μία λακωνική δήλωση, ο δικηγόρος Νικόλαος Αλεξανδρής ενημέρωσε πως διακόπτεται η συνεργασία του με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα:

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή»

Επισημαίνεται πως ο Νίκος Αλεξανδρής, μόλις προ ημερών είχε ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης, για την υπόθεση Μαζωνάκη, γιατρού.

Η κίνηση αυτή συνέπεσε και με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου των αδελφών Αγαπηνού, πως εφεξής θα εκπροσωπούν μόνον τον επίσης προφυλακισμένο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Εν τω μεταξύ, και από την πρώτη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, νομικοί κύκλοι στην Αθήνα επέμεναν πως οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί θα ακολουθούσαν διαφορετικούς δόμους ως προς την υπεράσπισή τους.

Τελικά, ωστόσο, η συνεργασία της Ιωάννας Γάκα με τον δικηγόρο Νίκο Αλεξανδρή, κράτησε μόνον ελάχιστα εικοσιτετράωρα.