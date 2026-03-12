Ένα νέο, εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων προκαλεί ανησυχία στην πόλη των Ιωαννίνων, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το σκληρό πρόσωπο της νεανικής παραβατικότητας. Ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των Αθηνών, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι μετά από επίθεση που δέχθηκε από 15χρονο.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στην πόλη των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία και τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας:

• Οι δύο ανήλικοι είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία.

• Ο 15χρονος επιτέθηκε με πρωτοφανή μανία στον 17χρονο, καταφέροντάς του σφοδρά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές.

• Το αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του μεγαλύτερου ανηλίκου στο μάτι.

Εσπευσμένη μεταφορά στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας του 17χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς του εφημερεύοντος νοσοκομείου στα Γιάννενα. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο των Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο μάτι.

Στη Δικαιοσύνη ο 15χρονος

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 15χρονου δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

