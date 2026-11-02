Αγωνία επικράτησε το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» στα Ιωάννινα, όταν 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Κεφαλόβρυσου και Σταυραετού Συρράκου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr νεαρός αθλητής δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα και αρχικά φάνηκε να ανακτά τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα, ωστόσο, έχασε εκ νέου τις αισθήσεις του και κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στην προσπάθεια ανάνηψης συμμετείχαν τόσο ο γιατρός της αναμέτρησης όσο και η βοηθός διαιτητή, η οποία είναι επίσης ειδικευόμενη γιατρός.

Στο γήπεδο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με κινητή μονάδα να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τον 25χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση.

Το σωματείο του Κεφαλόβρυσου, με ανακοίνωσή του, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον νεαρό ποδοσφαιριστή και εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Βαγγέλη Σήτο και την Έφη Βλαχοπούλου για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και τη μεταφορά του αθλητή στο νοσοκομείο.