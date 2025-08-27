Συναγερμός σήμανε σήμερα (27/8) γύρω στις 18:00 το απόγευμα σε συνοικία των Ιωαννίνων, καθώς ένας 33χρονος Έλληνας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 5ου ορόφου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο νεαρός άνδρας ζει στο διαμέρισμα με τη γιαγιά του.

Στο σημείο έσπευσε Αστυνομία και Πυροσβεστική με τον τραυματία να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΓΝΙ.

Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοχειρία.

Την υπόθεση διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news.gr