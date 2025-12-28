Άμεση υπήρξε η επέμβαση της Αστυνομίας το πρωί της Κυριακής στα Ιωάννινα, στο περιστατικό της πτώσης 54χρονης γυναίκας στη λίμνη στην Ακτή Μιαούλη στο σημείο που τέμνεται με τη Βογιάννου.

Περαστικοί από το σημείο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή βγάζοντας τη γυναίκα από την Παμβώτιδα λίμνη.

Η 54χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή για ατύχημα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων.

