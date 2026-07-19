Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στην τοπική κοινωνία των Λιγκιάδων Ιωαννίνων. Ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο χώρο του τοπικού κοιμητηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μεσήλικας άνδρας χρησιμοποίησε ένα κυνηγετικό όπλο για να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο μνήμα ενός πολύ στενού και αγαπημένου του συγγενικού προσώπου.

Μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν, σήμανε αμέσως συναγερμός στις αρχές, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την έρευνα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, για τον 55χρονο ήταν ήδη πολύ αργά και οι διασώστες δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια.

Η είδηση του χαμού του διαδόθηκε γρήγορα και σκόρπισε βαρύ πένθος στους Λιγκιάδες, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγική τροπή που πήρε η ζωή του συντοπίτη τους.

Πηγή: epirus-tv-news