Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα 23 Ιουνίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε χωριό του δήμου Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ένας 72χρονος άνδρας αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το όπλο που είχε στην κατοχή του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από στενό συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με το σοκαριστικό θέαμα.

Στο σημείο της τραγωδίας μετέβησαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ οι Αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την πιθανότητα να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.