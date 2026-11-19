Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, με δεκάδες μπλόκα να έχουν στηθεί σε ολόκληρη την Ήπειρο, για τον εντοπισμό τριών σεσημασμένων Ρομά που εξακολουθούν να παραμένουν άφαντοι μετά την επεισοδιακή καταδίωξή τους το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στα Ιωάννινα. Το περιστατικό, που θύμιζε σκηνές από ταινία δράσης, κορυφώθηκε στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), με τον απολογισμό να περιλαμβάνει δύο ελαφρά τραυματίες και ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρά θύματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα μαύρο SUV μεγάλου κυβισμού, στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ύποπτοι, αγνόησε σήμα των αστυνομικών αρχών για έλεγχο στο κέντρο της πόλης. Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξεκινώντας μια ξέφρενη κούρσα στους δρόμους των Ιωαννίνων με τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της Τροχαίας να ακολουθούν από κοντά, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σπασμένες μπάρες, πυροβολισμοί και πανικός

Στην απέλπιδα προσπάθειά του να ξεφύγει, ο οδηγός κατευθύνθηκε προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δείχνοντας πλήρη αδιαφορία για τον κίνδυνο, το μαύρο τζιπ έσπασε τη μπάρα εισόδου και εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης της Διοίκησης, περνώντας δίπλα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σε μια προσπάθεια να ανακόψει την πορεία των δραστών, ένας μοτοσικλετιστής της Τροχαίας έστησε κάθετα τη μηχανή του. Ωστόσο, ο οδηγός του SUV δεν δίστασε: έκανε απότομη αναστροφή, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα και την έσυρε για περίπου 30 μέτρα. Προκειμένου να ακινητοποιήσει το όχημα, ο αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει περίπου 12 φορές σημαδεύοντας χαμηλά, προς τα ελαστικά του τζιπ.

«Από θαύμα δεν είχαμε τραγωδία»

Η σκηνή σκόρπισε τον πανικό στο νοσοκομείο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ένα όχημα που εκινείτο ανεξέλεγκτα. «Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας παρευρισκόμενος.

Στον χώρο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου, ο οποίος, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και στην προσπάθειά του να βρει κάλυψη, έσκυψε απότομα, σκόνταψε και τραυματίστηκε ελαφρά στο γόνατο και το χέρι. Ελαφρά τραυματίστηκε κατά το περιστατικό και ο αστυνομικός της Τροχαίας.

Ο διοικητής του ΠΓΝΙ, Σπύρος Δερδεμέζης, επιβεβαίωσε την αυξημένη κίνηση που υπήρχε στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αν το ίδρυμα βρισκόταν σε καθεστώς γενικής εφημερίας, οι κίνδυνοι θα ήταν πολλαπλάσιοι. «Παραλίγο να έχουμε τραγωδία, από τύχη δεν υπήρξαν θύματα», δήλωσε.

Ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Στο συμβάν αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της και η ΠΟΕΔΗΝ, κάνοντας λόγο για «κινηματογραφική καταδίωξη» εντός του νοσοκομείου. Όπως σημείωσε, ο αστυνομικός εγκλώβισε προσωρινά το όχημα και κατέβηκε από τη μηχανή για να προχωρήσει σε σύλληψη, πριν το αυτοκίνητο στρίψει απότομα, παρασύρει τη μηχανή και διαφύγει.

Παρά τον καταιγισμό των πυροβολισμών και τη μεγάλη κινητοποίηση, οι δράστες κατάφεραν να βγουν από τον χώρο του νοσοκομείου, με το θρίλερ της αναζήτησής τους να συνεχίζεται.