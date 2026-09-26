Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που σφυροκοπά από το απόγευμα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, την ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου στην Πάργα.

Η επέλαση ενός ανεμοστρόβιλου στάθηκε ικανή να ξηλώσει καλώδια και να ρίξει κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Στον Μεσοπόταμο, η ένταση των ανέμων προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε στέγες κατοικιών, παρασύροντας κεραμίδια. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και να επιδιορθώσουν τις φθορές κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Δεδομένης της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας στην Ήπειρο έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να παρέμβει άμεσα όπου παραστεί ανάγκη.