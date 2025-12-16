Στην καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές από αδέσποτα σκυλιά, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών, έπειτα από γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της δημοτικής Αρχής. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην οδό Ίκκου, όταν τα αδέσποτα προκάλεσαν ζημιές στο διερχόμενο όχημα. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία κατέγραψε το συμβάν.

Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι υπάρχει νομική βάση για την ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες καθορίζουν την ευθύνη του Δήμου για ζημιές που προκαλούνται από την οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας των δημοτικών οργάνων.

Το ποσό της αποζημίωσης θα καθοριστεί με βάση τα νόμιμα παραστατικά και εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά μικρότερο από την πιθανή δικαστική διένεξη. Ωστόσο, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας δεν είναι δεσμευτική, και το τελικό ποσό καθώς και οι όροι καταβολής της αποζημίωσης, θα αποφασιστούν από την αρμόδια δημοτική επιτροπή, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της ερχόμενης Παρασκευής.