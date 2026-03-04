Σοκ σήμερα το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων, όπου ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, προσπαθώντας να διαχειριστούν την τραγική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος του νεαρού φαίνεται να συνδέεται με αυτοχειρία, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από: Epirus TV