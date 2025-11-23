Λόγω χαλαζόπτωσης σημειώθηκε εκτροπή πέντε οχημάτων στην Ιόνια Οδό, στο 178ο χιλιόμετρο, κοντά στα διόδια Τερόβου, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε μια γυναίκα, αλλά δεν χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη σήμερα το μεσημέρι (23/11), καθώς επικρατούσε σφοδρή καταιγίδα και χαλαζόπτωση στην συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση στον αυτοκινητόδρομο, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις όπου στις φωτεινές πινακίδες υπάρχουν σχετικά μηνύματα.