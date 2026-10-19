Στη σύλληψη εννέα ατόμων ξένης καταγωγής, οι οκτώ εκ των οποίων ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, έπειτα από άγρια ομαδική επίθεση σε βάρος τριών ανήλικων, επίσης ξένης καταγωγής, που φιλοξενούνται σε δομή στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες ξυλοκόπησαν τα θύματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ τρεις από τους επιτιθέμενους ήταν οπλισμένοι με μαχαίρι, σιδερογροθιά και αλυσίδα.

Η διακομιδή στο Νοσοκομείο και τα ευρήματα των ερευνών

Αποτέλεσμα του άγριου ξυλοδαρμού ήταν η διακομιδή των τριών ανήλικων θυμάτων στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι δύο έλαβαν εξιτήριο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ωστόσο ο τρίτος χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.

Κατά την εξέλιξη των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία επιπλέον μαχαίρια στον χώρο διαμονής ενός εκ των δραστών.

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Σε βάρος των εννέα συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.