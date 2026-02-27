Στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (25/2) στα Ιωάννινα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, με την κατηγορία της «έκθεσης» ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί μετέβησαν σε σημείο της πόλης όπου διερχόμενη πολίτης είχε εντοπίσει ένα 6χρονο αγόρι να περιφέρεται μόνο του, ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατά την διάρκεια παραμονής των αστυνομικών στο σημείο, εμφανίστηκε η μητέρα του παιδιού, η οποία προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε απομακρυνθεί από το σπίτι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό από τη μητέρα του.

Το ανήλικο αγόρι παραδόθηκε στον πατέρα του, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.