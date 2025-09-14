Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του 81χρονου Έλληνα από την Αρτοπούλα του Δήμου Σελλών ,τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου ,όταν έφυγε από το σπίτι του .
Με τις ώρες να περνούν και εκείνον να μην επιστρέφει οι οικείοι του ανησύχησαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία .
Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση .
Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (Ι14/9 ) νεκρός σε δάσος κοντά στην περιοχή .
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση στο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση εξαφάνισης του ηλικιωμένου που έπασχε από άνοια είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert .
