Τραγικός είναι ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του 81χρονου Έλληνα από την Αρτοπούλα του Δήμου Σελλών ,τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου ,όταν έφυγε από το σπίτι του .

Με τις ώρες να περνούν και εκείνον να μην επιστρέφει οι οικείοι του ανησύχησαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία .

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση .

Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (Ι14/9 ) νεκρός σε δάσος κοντά στην περιοχή .

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση στο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση εξαφάνισης του ηλικιωμένου που έπασχε από άνοια είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert .

Πηγή: epirus-tv-news.gr