Τραγικός  είναι ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης  του 81χρονου Έλληνα  από την Αρτοπούλα του Δήμου Σελλών ,τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τις 3 Σεπτεμβρίου ,όταν έφυγε από το σπίτι του .

Με τις ώρες να περνούν και εκείνον να μην επιστρέφει οι οικείοι  του  ανησύχησαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία .

Η κινητοποίηση των Αρχών   υπήρξε  άμεση .

Ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (Ι14/9 ) νεκρός σε   δάσος κοντά στην περιοχή .

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση στο Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση  εξαφάνισης του ηλικιωμένου που έπασχε από άνοια είχε ενεργοποιηθεί και  Silver Alert .

Πηγή: epirus-tv-news.gr

 

