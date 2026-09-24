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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Μπάφρα Ιωαννίνων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Π.Υ Ιωαννίνων καθώς και η Αστυνομία. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ για την αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις.

Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα και εξάρθρωση ώμου στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 υδροφόρα οχήματα με 32 πυροσβέστες.

Πηγή: epirus-tv-news.gr