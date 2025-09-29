Σοκ προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο λίγο πριν τις 16:00 της Δευτέρας (29/09) στα Ιωάννινα όταν ηλικιωμένος πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε μέχρι στιγμής κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καθώς ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν πάνω σε διάβαση όταν το όχημα, το οποίο όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα , έμοιαζε με κλούβα.

Στο σημείο έσπευσαν και 2 οχήματα της Π.Υ για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα. Μάλιστα χρειάσθηκε και η χρήση γρύλου ώστε το αυτοκίνητο να ανυψωθεί και να αφαιρεθεί ο πίσω τροχός ώστε να απεγκλωβιστεί ο τραυματίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις..

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω σημείο οι διαβάσεις για τους πεζούς έχουν ξεθωριάσει και δεν είναι εύκολα ή άμεσα ορατές από τους οδηγούς.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news.gr