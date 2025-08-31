Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30/8, στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων, όταν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν χτύπησαν τη μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί στην Πλατεία Μαβίλη για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία με τους Βίσση, Ρέμο και Μέλισσες στην λίμνη των Ιωαννίνων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Όπως δημοσίευσε το ertnews.gr, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Μετά από πολλές ώρες τα τρία γερανοφόρα οχήματα κατάφεραν να ευθυγραμμίσουν το σκέπαστρο και να το κατεβάσουν στο ύψος της εξέδρας ώστε οι τεχνικοί να αφαιρέσουν τα ηχεία και τα ρομποτικά φωτιστικά που τοποθετήθηκαν στην κυρία σκηνή με ασφάλεια.