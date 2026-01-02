Στα Ιωάννινα, συνελήφθη ένας 36χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/12), όταν η μητέρα του 14χρονου, ενημέρωσε την αστυνομία για την κατάσταση του γιου της, ο οποίος δεν αισθανόταν καλά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο 36χρονος πατέρας, μαζί με τον 19χρονο συγκατηγορούμενο του και φίλο του, αλλά και το γιο του, βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Ο ίδιος, μπροστά στα μάτια του παιδιού του, έκανε απροκάλυπτα χρήση κοκαϊνης. και στη συνέχεια, πρόσφερε το ναρκωτικό και στον γιο του. Το νεαρό παιδί δοκίμασε και λίγη ώρα αργότερα άρχισε να νιώθει έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας και ζάλη. Πολύ σύντομα η κατάστασή του χειροτέρευσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της έρευνας, σχηματίστηκε δικογραφία και εις βάρος του 19χρονου για έκθεση ανηλίκου. Ο 36χρονος πατέρας αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία , ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από την υπόθεση.