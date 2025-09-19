Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα (19/9) ο 16χρονος μαθητής ,που συνελήφθη  το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου ύστερα από καταγγελία άλλου ανηλίκου, νοσηλευόμενου στο νοσοκομείο  Χατζηκώστα , σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος τον γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα γνάθου.

Υπενθυμίζεται ότι  για την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του κατηγορούμενου για παραμέληση  εποπτείας του   ενώ σε βάρος του 16χρονου  σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος  και με απόφαση του ανακριτή η επιμέλειά του ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων  και απαγορεύεται να πλησιάζει τον 15χρονο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων .

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #15χρονο #γρονθοκόπησε #Ιωάννινα #Περιριστικοί όροι #σε 16χρονο