Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα (19/9) ο 16χρονος μαθητής ,που συνελήφθη το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου ύστερα από καταγγελία άλλου ανηλίκου, νοσηλευόμενου στο νοσοκομείο Χατζηκώστα , σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος τον γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα γνάθου.

Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας του ενώ σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και με απόφαση του ανακριτή η επιμέλειά του ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και απαγορεύεται να πλησιάζει τον 15χρονο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων .