Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ένα μαύρο αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από μοτοσικλετιστή της ομάδας ΔΙΑΣ εισήλθε στο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Η καταδίωξη των δυο σεσημασμένων Ρομά ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη και μεταφέρθηκε γρήγορα στον χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε εργαζομένους και επισκέπτες.

Ο οδηγός στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αστυνομικές Αρχές, εμβόλισε την αστυνομική μοτοσικλέτα και την παρέσυρε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την καταδίωξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου.

Στη συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα, οι δράστες κατέφεραν να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έσπευσαν να βγουν από τα γραφεία τους.

Στο σημείο όπου παρασύρθηκε η αστυνομική μοτοσικλέτα παραμένουν εμφανή τα «ίχνη» της καταδίωξης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του περιστατικού. Οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και των δύο Ρομά βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου από την αστυνομία εντός του χώρου του νοσοκομείου. Μηχανή Της αστυνομίας ΔΙΑΣ με έναν επιβαίνοντα αστυνομικό καταδίωκε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού με επιβαίνοντες σεσημασμένους Ρομά. Εισήλθαν με μεγάλη ταχύτητα στα πάρκινγκ του νοσοκομείου. Εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο κατέβηκε ο αστυνομικός από το μηχανάκι για να τους συλλάβει.

Έστριψε το αυτοκίνητο παρέσυρε το μηχανάκι σε μεγάλη απόσταση. Ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλές φορές. Ευτυχώς δεν θρηνούμε παραπλεύρες απώλειες. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας συνάδελφος. Διέφυγε τελικά το αυτοκίνητο από το νοσοκομείο και η καταδίωξη συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων».

Πηγή: Epirus Post