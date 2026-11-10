Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας ηλικιωμένος άνδρας από χωριό του Δήμου Δωδώνης, ο οποίος υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση έπειτα από την κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EpirusPost, οι επικίνδυνες τοξίνες έχουν επιφέρει εκτεταμένες βλάβες σε ζωτικά του όργανα, με την κλινική του εικόνα να κρίνεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Εξαιτίας της σοβαρότητας των οργανικών επιπλοκών, οι αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την ένταξή του στην εθνική λίστα μεταμοσχεύσεων.

Το χρονικό της δηλητηρίασης

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο άνδρας κατανάλωσε μανιτάρια τα οποία είχε μαζέψει νωρίτερα από ορεινή περιοχή, αγνοώντας πως επρόκειτο για τοξικό είδος. Λίγη ώρα μετά το γεύμα, παρουσίασε έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης, γεγονός που κατέστησε επιβεβλημένη την επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Κατά την άφιξή του, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και αργά το ίδιο βράδυ τού χορηγήθηκε το ειδικό αντίδοτο για την εξουδετέρωση των τοξινών.

Παρά τις προσπάθειες και τη φαρμακευτική αγωγή, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση, με τους θεράποντες ιατρούς να συνεχίζουν τη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.