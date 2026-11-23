Στην Ανακριτή Ιωαννίνων οδηγήθηκε σήμερα η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική καταδίωξη της περασμένης Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Σε βάρος της ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια στις κακουργηματικές τηλεφωνικές απάτες, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την επικίνδυνη οδήγηση και τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η 24χρονη φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη στη δράση της εγκληματικής ομάδας, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα.

Η απολογία της 24χρονης

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταδίωξη στα Ιωάννινα του μαύρου τζιπ, η 24χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου, ισχυριζόμενη ότι το τζιπ της είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα.

«Στις 17 Νοεμβρίου στις εννιά το βράδυ, κινούμουν με το όχημά μου στην περιοχή του Ζεφυρίου όταν ξαφνικά παρουσίασε βλάβη και έσβησε. Πήρα τα τρία ανήλικα παιδιά μου γιατί ήταν αργά και άφησα το όχημά μου στο σημείο, αλλά ξέχασα το κλειδί του οχήματος στη μίζα. Το πρωί επιστρέφοντας στο σημείο, διαπίστωσα ότι το όχημα είχε κλαπεί».

Μόνο που το τζιπ ήταν για μέρες πριν στα Ιωάννινα και όχι στο Ζεφύρι, με την 24χρονη να συλλαμβάνεται. Αποδείχθηκε δε ότι με τον οδηγό γνωρίζονται, και μάλιστα είναι αυτή που υπέγραψε για την έκδοση της ταυτότητάς του.

Το προφίλ του 30χρονου οδηγού που αναζητείται

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του οχήματος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς και των δύο συνεπιβατών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα γνώριμο στις διωκτικές Αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, στα οποία περιλαμβάνονται απάτες, ληστείες, κλοπές, υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σύλληψή του θεωρείται κομβικής σημασίας για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης της σπείρας, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις.

Ο οδηγός, που απεικονίζεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», κυκλοφορούσε εκτός φυλακής, καθώς του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τρεις Δικαστικές Αρχές: Της Κρήτης, της Αθήνας και της Άμφισσας.

Η δράση της σπείρας από τη Δυτική Αττική και η λεία-μαμούθ

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι το ύποπτο όχημα συνδέεται άμεσα με οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που είχε μεταφέρει τη δράση του από τη Δυτική Αττική στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Τα μέλη της ομάδας προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές και, επικαλούμενα δήθεν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή επείγουσες φορολογικές εκκρεμότητες, έπειθαν ηλικιωμένους να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή. Σε μία μόνο περίπτωση, ηλικιωμένη γυναίκα παρέδωσε 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες, ενώ η συνολική αξία των κλοπιμαίων από τις πέντε εξιχνιασμένες υποθέσεις εκτιμάται ότι ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν στις 18 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικός της Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε το όχημα με τους τρεις επιβαίνοντες και του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς τον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, παρασύροντας την μπάρα εισόδου.

Όταν ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα μπροστά στο τζιπ για να ανακόψει την πορεία του, ο 30χρονος επιτάχυνε και εμβόλισε τη μηχανή. Ο αστυνομικός πρόλαβε να απομακρυνθεί, τραυματίστηκε όμως ελαφρά στο πόδι και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου πυροβολώντας προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, το οποίο τελικά διέφυγε, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» απ’ όπου έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.