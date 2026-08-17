Στη σύλληψη ενός άνδρα ξένης καταγωγής προχώρησαν το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου οι αστυνομικές αρχές στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κακαβιάς, όταν κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από το Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων.

Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών

Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του στις αστυνομικές βάσεις δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων.

Η απόφαση αφορούσε το αδίκημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενώ η ποινή που του είχε επιβληθεί περιελάμβανε φυλάκιση 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας και τη σχηματισθείσα δικογραφία, ο συλληφθείς οδηγήθηκε αμέσως στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.