Συνελήφθησαν χθες (24-04-2026) το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, τέσσερα άτομα για παραβάσεις περί ναρκωτικών. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 37, 39 και 61 ετών και μία 61χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι 37χρονος κατέχει και διακινεί ναρκωτικά σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -15,9- γραμμαρίων.

Από την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από τον 39χρονο, ο οποίος συνελήφθη, όπως και οι δύο 61χρονοι, οι οποίοι μένουν σε γειτονικό σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο 61χρονοι είναι οι γονείς του 39χρονου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες όλων των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν μία καλλιέργεια εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου φυτών κάνναβης, ενώ βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

22 φυτά κάνναβης, ύψους από 10 έως 30 εκατοστά,

1.615 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

χρηματικό ποσό -8.720- ευρώ

ναρκωτικά χάπια,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

είδη για την υποστήριξη συστήματος καλλιέργειας εσωτερικού χώρου (θερμόμετρο, ανεμιστήρας χώρου, θερμαντικός λαμπτήρας, ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κτλ).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.