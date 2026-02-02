Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έπειτα από νέα απόφαση των αρμοδίων.

Αρχικά είχε κλείσει μόνο το ρεύμα προς Πάτρα, όμως η συνεχιζόμενη κατολίσθηση ανάγκασε τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων έως 1 χιλιομέτρου μετά το Κομπότι Άρτας, προς Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεγάλο τμήμα του βουνού έχει μετακινηθεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της “Νέας Οδού” για αυτοψία, με την υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα οχήματα κατευθύνονται πλέον στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων–Αντιρρίου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Νέα Οδός ενημερώνει ότι λόγω της ολίσθησης στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας και στα δύο ρεύματα. Όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί και έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις για την καθοδήγηση των οδηγών.

Η εταιρεία ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τους υπενθυμίζει να τηρούν αυστηρά τις ενδείξεις και τις προσωρινές σημάνσεις στο σημείο.

με πληροφορίες από: Epirus Gate